Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zwei Einbruchsversuche in Vereinsheim am Flugplatz Bexbach

Bexbach (ots)

Im Zeitraum vom 22.12.2022 bis zum 24.12.2022 kam es zu zwei Einbruchsversuchen in das Vereinsheim des Aero-Clubs in der Parkstraße in Bexbach. Hierbei versuchte der Täter bei der ersten Tat im Zeitraum vom 22.12.2022 ab ca. 16:30 bis zum 23.12.2022, 09:20 Uhr, die hintere Schiebetür aufzuhebeln. Bei der zweiten Tat versuchte der Täter im Zeitraum vom 23.12.2022 ab ca. 21:30 Uhr bis zum 24.12.2022, 08:30 Uhr, die vordere Seitentür aufzuhebeln. Bei beiden Taten lies der Täter aus bislang unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. An beiden Türen entsteht Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell