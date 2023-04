Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Mutmaßlicher Einbrecher in leer stehender Gaststätte gefasst

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (11. April, 17:15 Uhr) einen mutmaßlichen Einbrecher in einer leer stehenden Gaststätte an der Straße Im Eichwäldchen gefasst. Eine Zeugin (24) hatte die Polizei alarmiert, weil ihr die offenstehende Tür seltsam vorkam. Die Streifenpolizisten fanden bei dem 44-jährigen Eindringling eine Dose mit Drogen. In der Gaststätte lag zudem Einbruchswerkzeug und eine Gaspistole. Die Beamten stellten alles sicher und brachten den Mann, der der Polizei wegen ähnlicher Delikte bekannt ist, nach der erkennungsdienstlichen Behandlung ins Gewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Duisburger einem Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

