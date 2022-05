LPI-G: Einbruch in Geschäft in der Humboldtstraße - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Kraftsdorf: Zum Einsatz von Polizei und Rettungsdienst kam es am späten Dienstagnachmittag (03.05.2022) in der Straße Niederndorf in Kraftsdorf. Gegen 17.10 Uhr befuhr der 60-jährige Fahrer eines Pkw Citroen die Straße Niederndorf in Richtung Gera. Während eines Abbiegevorgangs übersah der Fahrer vermutlich drei entgegenkommende Fahrradfahrer (10/10/12). Alle Radfahrer mussten eine Gefahrenbremsung ...

