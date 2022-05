Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere verletzte Radfahrer bei Verkehrsunfall in Kraftsdorf

Gera (ots)

Kraftsdorf: Zum Einsatz von Polizei und Rettungsdienst kam es am späten Dienstagnachmittag (03.05.2022) in der Straße Niederndorf in Kraftsdorf. Gegen 17.10 Uhr befuhr der 60-jährige Fahrer eines Pkw Citroen die Straße Niederndorf in Richtung Gera. Während eines Abbiegevorgangs übersah der Fahrer vermutlich drei entgegenkommende Fahrradfahrer (10/10/12). Alle Radfahrer mussten eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden und kamen in der Folge zu Sturz. Dabei wurden zwei Radfahrer (10/12) leicht und Einer (10) schwer verletzt. Der Schwerverletzte musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden, wobei aktuell keine Lebensgefahr besteht. Die Polizei Gera ermittelt zum Unfallgeschehen. (JMV)

