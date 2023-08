POL-HI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein Brand in einer Kapelle in der Tagungsstätte des Michaelisklosters in der Straße Hinter der Michaeliskirche führte in der vergangenen Nacht, gegen 01:30 Uhr, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen löste eine Brandmeldeanlage aus, worauf Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrückten und das Feuer bekämpften. In der Tagungsstätte sollen sich etwa ...

