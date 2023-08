Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in der Göttinger Straße in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Montag, 28.08.2023 gg. 13:30 Uhr kam es im Bereich der Göttinger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr, vermutlich mit einem Lkw oder größerem Fahrzeug, die Göttinger Straße in Richtung B3. In Höhe der Unfallstelle streifte er beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Transporters, wodurch der Spiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seiner gesetzlichen Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

