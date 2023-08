Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). Am Samstag, den 26.08.2023, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße in 31157 Sarstedt / Schliekum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Täter durch die Rückkehr der Geschädigten bei der Tatausführung überrascht.

Zeugen, die Angaben zur Tat, zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

