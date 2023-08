Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 25.08.2023 bis zum 27.08.2023

Hildesheim

(pia)

Verkehrsunfallflucht in Gronau

Am vergangenen Freitag kam es zwischen 12:30 und 20:00 Uhr auf dem Parkplatz des Johanniter-Krankenhauses in Gronau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem eigenen Pkw, den weißen Opel Adam des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Elze (Tel.: 05068-93030) zu melden. Ebenso wird der Unfallverursacher gebeten sich zu melden.

Einbruch in ein Gewerbeobjekt in Elze

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter, zwischen 18:00 und 09:00 Uhr, ein angekipptes Fenster eines Gewerbeobjekts im Heilswannenweg in Elze auf und verschafften sich so Zutritt. Die Täter lösten jedoch die Alarmanlage der Firma aus und flüchteten augenblicklich, sodass kein Diebesgut erbeutet werden konnte. Zeugen, die zur genannten Tatzeit und im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige Umstände bezüglich möglicher Täter oder Fluchtfahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, diese dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93030) mitzuteilen.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Gronau

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Beamten des Polizeikommissariats Elze gegen 24:00 Uhr alarmiert, um einer verletzten Person in Gronau zu helfen. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme wollte der 22-jährige Gronauer keine Angaben zur Ursache seiner Kopfverletzung machen, geriet jedoch mit vorbeigehenden Passanten in Streit. Um eine Eskalation des Streits hin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zu verhindern, musste der Widerstand leistende Gronauer von den Polizeibeamten, mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Hierbei verletzte sich eine Polizeibeamtin und war anschließend nicht mehr dienstfähig. Der Gronauer wurde zur ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt und konnte dort verbleiben. Zeugen, die Angaben zum Ursprung der Kopfverletzung des Gronauers machen können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93030) zu wenden.

Trunkenheit im Straßenverkehr in Gronau

Am Freitagabend kontrollierten die Beamten des Polizeikommissariats Elze um kurz nach 23:00 Uhr einen Pkw im Stadtgebiet Gronau. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers festgestellt, die zur absoluten Fahruntüchtigkeit führt. Dem 36-jährigen Gronauer musste daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und ein vorübergehender Entzug der Fahrerlaubnis.

