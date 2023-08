POL-HI: Einbruch in Buchhandlung - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am 26.08.2023 kam es in einer städtischen Wohneinrichtung in der Horststraße in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Tageswohnungseinbruch. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließen die beiden Bewohner ihre Wohnung in dem Mehrfamilienhaus gegen kurz vor 11:00 Uhr. Als einer der beiden gegen 14:00 Uhr zurückkehrte, stellte er ...

mehr