Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am 26.08.2023 kam es in einer städtischen Wohneinrichtung in der Horststraße in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Tageswohnungseinbruch. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließen die beiden Bewohner ihre Wohnung in dem Mehrfamilienhaus gegen kurz vor 11:00 Uhr. Als einer der beiden gegen 14:00 Uhr zurückkehrte, stellte er zwei aufgebrochene Türen fest.

Die bislang unbekannte Täterschaft hatte sich in der Zeit der Abwesenheit der Geschädigten gewaltsam Zugang zur Wohnung verschafft und diese durchsucht. Neben 30 EUR Bargeld sind außerdem ein schwarzer Fernsehbildschirm, eine schwarze Spielekonsole (Playstation) sowie ein schwarzer Elektrotretroller (sog. "E-Scooter") der Marke "Mi" ohne Versicherungskennzeichen entwendet worden. Der entstandene Sachschaden, bestehend aus entwendeten und beschädigten Gegenständen, beläuft sich auf insgesamt ca. 1000 EUR.

Durch die Polizei sind die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen worden. Die Polizisten des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth konnten vor Ort umfangreich Spuren sichern, die möglicherweise zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen könnten. Dennoch werden Personen, denen im o. g. Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist oder die sonst Angaben zur Sache tätigen können, gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 050639010 an die Polizei Bad Salzdetfurth zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell