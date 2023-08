Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Firmeneinbruch -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BOCKENEM/Bornum (hep): Im Zeitraum vom 24.08.2023, 20:00 Uhr bis 25.08.2023, 05:30 Uhr, kam es in der Werkstraße in einem Verwaltungsgebäude eines dort ansässigen Betriebes zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter hebelten dazu die Eingangstür und mehrere Bürotüren auf, um nach bisherigem Stand mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag zu flüchten. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

