Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Unfallfluchten in der Gemeinde Nordstemmen; Kleinkind fällt aus Kinderwagen und wird leicht verletzt

Hildesheim (ots)

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich in Barnten in der Glückaufstraße. An der dortigen Bushaltestelle befand sich eine 26-jährige Mutter mit ihrer zweijährigen Tochter im Kinderwagen. Gegen 08:05 Uhr befuhr ein ungefähr 20-jähriger männlicher Radfahrer den Gehweg und stieß mit dem Kinderwagen zusammen. Durch die Kollision fiel das Kleinkind aus dem Kinderwagen und verletzte sich leicht. Nach der Unfallsituation stieg der Radfahrer wieder auf und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das verletzte Kind oder auch seine bestehenden Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.

Ein weiterer Unfall ereignete sich in Nordstemmen, in der Hauptstraße zwischen dem Rennemannstieg und Im Eck. Dort war gerade der 60-jährige Fahrzeughalter in Begriff sein am Straßenrand abgeparkten Mitsubishi zu beladen, als es plötzlich krachte. Beim Blick zur Straße erkannte er, dass ein schwarzer Mercedes SUV offenbar zu dicht an seinem Pkw vorbeifuhr und dabei gegen den linken Außenspiegel stieß. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne Unterbrechung in Richtung Kreisverkehr fort.

Die Polizei Sarstedt bitte in beiden Fällen um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 05066-985115 melden und ihre Erkenntnisse teilen.

