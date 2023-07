Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Neuer Leiter beim Polizeiposten Furtwangen (28.07.2023)

Furtwangen (ots)

Seit Anfang des Jahres hat der Polizeiposten Furtwangen im Schwarzwald einen neuen Leiter. Bereits zum 1. Januar übernahm Polizeihauptkommissar Rainer Weisser die Dienstgeschäfte von seinem Vorgänger, Polizeihauptkommissar Gunter Feis, der zum Polizeirevier Donaueschingen wechselte. PHK Weisser kam von der Verkehrspolizei aus Villingen, wo er in einer speziell eingerichteten Fachgruppe tätig war, die sich mit der Tuner- und Poserszene im Schwarzwald-Baar-Kreis befasst. Davor war er in der, ebenfalls in Villingen ansässigen, Ermittlungsgruppe Rauschgift tätig. Mit ihm bekam der Polizeiposten einen sehr erfahrenen Beamten an die Spitze, der auf viele Bereiche der polizeilichen Ermittlungsarbeit zurückblicken kann. PHK Weisser ist verheiratet und hat ein Kind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell