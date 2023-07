Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen/ Lkr. Konstanz) 61-jährige Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall leicht (27.07.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine leicht verletzte Motorradfahrerin und rund 4.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Roseneggstraße ereignet hat. Ein 52-jähriger Fahrer eines Audi A5 war auf der Singener Straße in Richtung Rielasingen unterwegs. An der Einmündung zur Roseneggstraße bog der Mann nach links in diese ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 61-jährigen Motorradfahrerin, die auf der Roseneggstraße in Richtung Singener Straße fuhr und im Einmündungsbereich zwei nebeneinander, verkehrsbedingt wartende Motoräder links überholte. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die Frau auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen war jedoch nicht von Nöten.

