Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Mann verletzt sich bei einem Arbeitsunfalls schwer-Rettungshubschraubereinsatz (27.07.2023)

Radolfzell (ots)

Ein Mann hat bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände eines Autoreparaturbetriebes in der Herrenlandstraße am Donnerstagmittag Verletzungen erlitten. Ein 55-jähriger Mann führte Arbeiten an einem auf einer Hebebühne stehendem Auto durch. Hierzu kletterte der Handwerker vermutlich auf eine Leiter, verlor dabei das Gleichgewicht, stürzte auf den Boden und verletzte sich hierdurch schwer. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell