POL-HI: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Person gegen 19.45 Uhr am Sportplatz in Diekholzen angetroffen werden. Weitere Maßnahmen zum Schutz und zur Hilfe für diese Person dauern an. Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise zum Aufenthaltsort der Person. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim ...

mehr