POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH /Groß Düngen (hep):

Am 25.08.2023, gegen 09:10 Uhr, kam es in der Hildesheimer Straße, Höhe Heinder Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter schwarzer Audi Q7 beim Vorbeifahren beschädigt. Der bisher unbekannte Verursacher befuhr laut Angaben des Geschädigten die Hildesheimer Straße in Richtung Bad Salzdetfurth und touchierte dabei seinen Pkw Audi. Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen dunklen Kleinbus mit einem hellen Anhänger gehandelt haben. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens am Pkw Audi dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

