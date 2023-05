POL-PDTR: Kind stürzt vor anfahrenden Bus - Verdacht des vorsätzlichen Handelns

Schweich (ots) - Am Montag, 22.05.2023 gegen 13:00 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Richtstraße in Schweich zu einem Diebstahl von zwei Handys. Eine vermeintliche Tatverdächtige konnte das Geschäft in Richtung Bahnhofstraße verlassen. Die Tatverdächtige wurde zwischen 45 und 50 Jahre alt mit schwarzen Haaren und südländischem Aussehen beschrieben. Sie trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose. ...

mehr