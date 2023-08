Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fra); Ulrich-Wolter-Straße 1; dortiges Firmengelände

Am heutigen Tag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein schwarzer Opel Zafira eines Sarstedters auf dem Gelände in der Ulrich-Wolter-Straße 1 beschädigt. Der Schaden befindet sich am hinteren Stoßfänger und ist von einem anderen Pkw/ Besucher der, dort stattfindenden, Veranstaltung verursacht worden. Vermutlich geschah der Unfall beim Ausparken, danach verließ der Verursacher den Unfallort ohne seine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Der Schaden beläuft sich auf circa 800 Euro. Wer Hinweise auf den Verursacher oder den verursachenden Pkw geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Nummer 05066-985-0 in Verbindung zu setzen.

