POL-HA: Infoveranstaltung zum Schutz vor Trickbetrügern und Taschendieben - Dienststelle für Kriminalprävention und Opferschutz informiert Bürgerinnen und Bürger am Montag im Sparkassen-Karree

Hagen-Hohenlimburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch (26.07.2023) auf Donnerstag hielten Polizeibeamte in Hohenlimburg eine 61-jährige Autofahrerin an, die unter Drogeneinfluss stand und fanden Cannabis in ihrer Tasche. Gegen 00.00 Uhr bestreiften die Beamten die Langenkampstraße. Dort fiel ihnen der Mini Cooper ...

mehr