Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: "Rechts vor links"

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 18:55 Uhr, kam es auf der Kreuzung Rotdornallee/Ahornstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Radfahrerin aus Lippstadt befuhr die Ahornallee und beabsichtigte die Rotdornallee Richtung Weißdornallee zu überqueren. An der Kreuzung angekommen, kam von rechts, ein Kia. Die 66-Jährige hatte den Eindruck, dass die 43-jährige Kia-Fahrerin aus Lippstadt ihre Geschwindigkeit verlangsamte und setzte ihre Fahrt fort. Für die Radfahrerin galt "rechts vor links". Als die Kia-Fahrerin sich vergewissert hatte, dass aus der Weißdornallee keiner kam, fuhr sie ebenfalls in die Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (ja)

