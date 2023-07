Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am 25. Juli, um 00:45 Uhr, kam es in der Rathausstraße in Höhe einer Eisdiele zu einem Raubdelikt. Ein 55-jähriger Soester war nach einem Kneipenbesuch auf dem Weg nach Hause, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern in den "Schwitzkasten" genommen und geschlagen wurde. Einer der Männer nahm die Geldbörse aus der Gesäßtasche des 55-Jährigen und entnahm das Bargeld. Die Geldbörse warf der Unbekannte auf den Boden und beide Männer flüchteten mit dem Bargeld in Richtung Rathaus. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Die erste Person war circa 17 Jahren alt, ungefähr 160 cm groß, dunkelhäutig und hatte eine untersetzte Figur. Die zweite Person war ebenfalls dunkelhäutig und trug einen dunklen Bart. Er war deutlich größer als der erste Täter. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (ja)

