Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen-Emst (ots)

Auf der Emster Straße fuhr eine 19-Jährige am Mittwoch (26.07) auf einen Mercedes auf. Gegen 17 Uhr war die Hagener Hyundai-Fahrerin in Richtung Karl-Ernst-Osthaus-Straße unterwegs. Sie übersah, dass der vor ihr fahrende Mercedes stoppte, da ein anderes Auto beabsichtigte nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 32-jährige Fahrerin des Mercedes. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen, eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte sie ab. Die 19-jährige Hagenerin blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. (arn)

