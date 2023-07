Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin unter Drogeneinfluss wegen auffälliger Fahrweise in Verkehrskontrolle geraten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (26.07.2023) auf Donnerstag hielten Polizeibeamte in Hohenlimburg eine 61-jährige Autofahrerin an, die unter Drogeneinfluss stand und fanden Cannabis in ihrer Tasche. Gegen 00.00 Uhr bestreiften die Beamten die Langenkampstraße. Dort fiel ihnen der Mini Cooper einer 61-jährigen Frau auf. Im Bereich der Bahnstraße / Grünrockstraße fuhr die Frau fast vollständig durch den Gegenverkehr und blinkte im weiteren Verlauf entweder verzögert oder gar nicht. Bei einer Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten sofort einen für Cannabis üblichen Geruch aus dem Fahrzeug wahr. Außerdem stolperte die 61-Jährige beim Aussteigen, musste sich am Auto festhalten und fiel durch ihre verlangsamte und verwaschene Sprache auf. Ein Drogentest schlug auf THC an. Außerdem sagte die Frau den Beamten, dass sie Cannabis in ihrer Handtasche habe. Sie beschlagnahmten das Rauschgift und stellten den Führerschein der 61-Jährigen sicher. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Gegen die Frau wird nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Rauschmitteleinfluss sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (sen)

