POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L335 - Erstmeldung

Büchenbeuren (ots) - Am frühen Abend des 13.09.2022 kam es durch starken Wind / Unwetter in der Ortslage Büchenbeuren zu erheblichen Beschädigungen an der Dacheindeckung zweier Privathäuser. An einem der Häuser wurde zudem ein PKW durch herabfallende Holzbalken beschädigt. Des Weiteren wurden Garten und ein Gartenhäuschen des anderen Anwesens schwer beschädigt. Zu Personenschäden kam es nicht. Neben der Polizei ...

