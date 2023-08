Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Hauptbahnhof Sarstedt (fra) Am heutigen Tag in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde am Hauptbahnhof Sarstedt ein blue-sage-farbenes Pedelec des Typ Allant 5 der Marke Trek mit Tiefeinstieg entwendet. Das Fahrrad war mit 2 Schlössern gesichert , welche ebenfalls entwendet wurden sowie einem mit gesichertem Fahrradhelm. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3700 Euro. Wer Angaben zu einem möglichen Dieb machen kann oder wer das Fahrrad in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066-985-0 zu kontaktieren.

