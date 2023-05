Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Polizei zieht Bilanz zur Maiennacht

Nur wenig Einsätze verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm die vergangene Nacht in seinem Zuständigkeitsbereich.

Ulm (ots)

Eine positive Bilanz zieht das Polizeipräsidium Ulm nach der diesjährigen Maiennacht. Nur wenige Einsätze verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm in seinem Zuständigkeitsbereich. Die Beamtinnen und Beamten hatten nur wenige Einsätze zu bewältigen, wo sich vermeintliche "Scherze" als Straftaten entpuppten.

(BC) Zu einer Körperverletzung kam es kurz nach 3.30 Uhr in Erolzheim. Dort fand in der Jahnstraße eine Feier statt. Zwischen mehreren Personen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Durch Schläge erlitten ein 25-Jähriger und ein 32-Jähriger Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Dafür verantwortlich gewesen sein sollen ein 50-Jähriger und zwei 20-Jährige. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht herauszufinden, wie es zu der Auseinandersetzung kam.

(GP) In Göppingen führte die Polizei in Morgenstunden Verkehrskontrollen durch. Das Augenmerk richtete die Polizei auf Fahrzeuglenkende, die nach der Maiennacht möglicherweise nicht fahrtauglich waren. Positiv zu vermerken war, dass von etwa 75 kontrollierten Fahrzeuglenkenden alle verkehrstauglich waren und sich an die gesetzlichen Regeln hielten.

In Ebersbach meldete eine Zeugin gegen 5.30 Uhr eine Gruppe junger Männer. Die entfernten Warnbaken von einer Baustelle und warfen diese beiseite. Die Polizei traf in der Nähe zwei junge Männer an. Ob diese etwas damit zu tun hatten oder nicht, kann nicht gesagt werden. Im Anschluss stellte die Polizei die Warnbaken wieder auf.

(HDH) Vor einem Festzelt in Heldenfingen schlug ein Unbekannter gegen 2 Uhr auf einen aufgestellten Greifautomaten ein. Nachdem er von einem Zeugen angesprochen wurde, riss der Unbekannte die am Automaten angebrachten Überwachungskameras ab und warf diese weg. Noch vor dem Eintreffen der Polizei wurde der offensichtlich betrunkene Mann von seinen Bekannten weggebracht.

(UL) In Öpfingen entdeckte ein Mann in seinem Garten im Meisenweg ein zerbrochenes Straßennamensschild. Der zweite Teil lag noch auf der Straße. Die Ehinger Polizei hat die Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

In Ehingen bemalte eine 47-Jährige mehrere Verkehrszeichen an den Kreisverkehren Schmiechgraben, Alamannenstraße und Lindenstraße mit Farbstiften. Da diese Schmierereien sich nicht entfernen ließen, muss die Frau nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

