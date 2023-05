Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unfall verursacht und geflüchtet

Die Polizei sucht einen roten Kleinbus

Ulm (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:36 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Toyota die B311 in Richtung Riedlingen. Vor ihm fuhr ein roter Kleinbus. Der 19-Jährige wechselte vor der Einmündung der B465 in Richtung Biberach ordnungsgemäß auf die Linksabbiegerspur. Der vor ihm fahrende rote Kleinbus hatte kurzfristig ebenfalls nach links gewechselt und hierbei den 19-Jährigen übersehen. Dieser wich nach links auf die Gegenspur aus, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Passat. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt. Der 19-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe beider Pkw musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden.

Der rote Kleinbus hatte durch den plötzlichen Fahrstreifenwechsel den Unfall verursacht und ist anschließend auf die B465 in Fahrtrichtung Biberach abgebogen. Außer der Farbe und der Fahrzeugart ist nichts bekannt. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem roten Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der 07391/588113 zu melden.

++++++++++++++++++++++++++++838705

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Der), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell