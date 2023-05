Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken unterwegs

In der Mainacht führte die Polizei Verkehrskontrollen im Landkreis Göppingen durch.

Ulm (ots)

So kontrollierte die Göppinger Polizei, zwischen Mitternacht und frühem Morgen, zwei Fahrer, die durch ihre Fahrweise auffielen. Beide waren in Schlangenlinien unterwegs. Beide hatten auch viel zu viel Alkohol getrunken. So musste eine 30-Jährige, die kurz nach Mitternacht auf der B10 von Kuchen in Richtung Göppingen fuhr, eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Dieses Schicksal ereilte dann auch einen 23-Jähriger, der gegen 01.50 Uhr in der Boller Straße in Fahrtrichtung Jebenhausen unterwegs war. Mehr wie Glück dagegen hatte ein 29-jähriger Fahrradfahrer, den die Uhinger Polizei in Bad Boll kontrollierte. Das Ergebnis seines Alkoholtests lag knapp unter der für Fahrradfahrer erlaubten Grenze von 1,6 Promille. So blieb es bei ihm bei einer Belehrung.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeit und Entfernung, verengt das Blickfeld und beeinträchtigt Reaktion und Koordination. Trennen Sie deshalb Fahren und Alkoholgenuss! Damit alle sicher ankommen.

