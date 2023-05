Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Gruß geht schief

16-jähriger Motorradfahrer in Kurve verunfallt

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 14:30 Uhr befuhr der 16-Jährige mit seinem Yamaha-Leichtkraftrad den Kapellenberg in Oberdischingen in Fahrtrichtung B311. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve winkte er einem Bekannten zu. Dadurch kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit der Fahrerseite des entgegenkommenden Citroëns. Hierbei zersplitterte die hintere Fensterscheibe. Der 16-Jährige kam im Anschluss zu Fall und rutschte ohne Schutzkleidung etwa 3 Meter über den Asphalt. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen vorsorglich in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die Insassen des Citroëns wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.500EUR.

