Ulm (ots) - So kontrollierte die Göppinger Polizei, zwischen Mitternacht und frühem Morgen, zwei Fahrer, die durch ihre Fahrweise auffielen. Beide waren in Schlangenlinien unterwegs. Beide hatten auch viel zu viel Alkohol getrunken. So musste eine 30-Jährige, die kurz nach Mitternacht auf der B10 von Kuchen in ...

mehr