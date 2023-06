Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Mandelbachtal (ots)

Am 01.06.2023, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:45 Uhr, kam es auf dem frei zugänglichen Schotterparkplatz in der Kallenbachstraße / Saarbrücker Straße in Mandelbachtal Ommersheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem bis dato unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Aus-parken, einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz zum Parken abgestellten schwarzen Ford C-Max mit französischem Kennzeichen.

Hierdurch entstand an dem Ford ein nicht unerheblicher Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer vom Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell