POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung in Studentenwohnheim

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Montag (15.05.2023) verursachte ein 20-jähriger Audi-Fahrer einen Unfall in der Wartenburgerstraße und flüchtete. Ein Passant beobachtete den Unfall. Gegen 23.00 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem Audi gegen einen geparkten roten Opel. Anschließend entfernte er sich ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Der Passant beobachtete den Vorfall und erstattete am gestrigen ...

