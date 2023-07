Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Belästigung im Bus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (20.07.2023), gegen 18:30 Uhr, wurde eine 13-Jährige durch einen bislang Unbekannten sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich in der Buslinie 70. Die Geschädigte stieg um 18:28 Uhr an der Haltestelle Apostelkirche-Hemshof zu. Als sie sich im hinteren Teil des Busses einen Sitzplatz gesucht hatte, bemerkte sie einen Mann, der sie anstarrte und sich in ihre Nähe setzte. Um 18:39 Uhr verließ die 13-Jährige den Bus an der Haltestelle Langwiesenstraße. Hierbei berührte der Mann die Geschädigte unsittlich. Sie beschrieb den Mann als circa 1,85 Meter groß und circa 30 Jahre alt. Er hatte braune Augen, kurze dunkle Haare und einen Bart. Er trug eine kurze weiße Sporthose und führte. einen schwarzen Sportrucksack mit weißen Streifen mit sich.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell