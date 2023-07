Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (20.07.2023), gegen 20:50 Uhr, war ein 67-jähriger Autofahrer auf der Erzbergerstraße in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Pettenkoferstraße wollte eine 25-jährige Autofahrerin diese in Richtung Hohenzollernstraße überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 67-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der 67-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

