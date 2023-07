POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (19.07.2023), gegen 10:10 Uhr, sprach ein bislang Unbekannter eine 85-Jährige in einem Ärztehaus in der Yorkstraße an. Der Mann, welcher als circa 30-40 Jahre, circa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben wurde, bat die Seniorin darum, ihm zu Geld zu wechseln. Als die Ludwigshafenerin ihr Portemonnaie öffnete, entwendete der Unbekannte ihr unbemerkt 170 Euro Bargeld. Der Mann ...

