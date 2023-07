POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am 19.07.2023, gegen 19:00 Uhr, meldeten Fußgänger eine Person in der Bürgermeister-Kutterer-Straße, die augenscheinlich eine Stichverletzung am Oberschenkel habe. Vor Ort konnte ein 27-Jähriger angetroffen werden. Er gab an, von zwei bislang unbekannten Tätern, mit einem Taschenmesser angestochen worden zu sein. Der 27-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein ...

