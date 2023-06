Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Vereinsheim und Sonnenstudio - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Bahnhofstraße

10.06.2023, 19.00 Uhr bis 11.06.2023, 08.30 Uhr

Wolsburg, Sülfeld, Denkmalplatz

10.06.2023, 19.00 Uhr bis 09.45 Uhr

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gelang es unbekannten Einbrechern in ein Vereinsheim in Fallersleben und ein Sonnenstudio in Sülfeld einzubrechen. Die Täter konnten mit Bargeld, einem Wandtresor und einem Handy flüchten.

Am Sonntagmorgen stellte ein Beschäftigter des DRK-Ortsvereins fest, dass in das Vereinsgebäude in der Bahnhofstraße in Fallersleben eingebrochen worden war. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zu verschiedenen Räumen und brachen Schranktüren und - schubladen auf der Suche nach Diebesgut auf. Mit vorgefundenen Spendendosen flüchteten die Täter.

Zur Mittagszeit informierte die Inhaberin eines Sonnenstudios in der Straße Denkmalplatz in Sülfeld die Polizei über einen Einbruch. Unbekannte Täter brachen eine Hintertür auf und entwendeten einen Wandtresor und ein Handy.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell