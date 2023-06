Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alleinbeteiligter Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Helmstedter Straße 11.06.2023, 18.45 Uhr

Am Sonntagabend stürzte aus bisher unbekannten Gründen ein 36-Jähriger auf einem Radweg an der Helmstedter Straße in Vorsfelde und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte den Rettungsdienst, nachdem den Schwerverletzten auf dem Radweg liegend vorgefunden hatte.

Der 36-Jährige war zuvor aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Fahrrad gestürzt und beim Eintreffen des Ersthelfers nicht ansprechbar, so dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren wurde.

Da eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen nicht ausgeschlossen war, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell