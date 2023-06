POL-WOB: Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt - Unfallfahrer flüchtet unerkannt

Wolfsburg, Alt-Wolfsburg, Am Gutshof (ots) - 09.06.2023, 18.30 Uhr bis 10.06.2023, 11:30 Uhr Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen brachen unbekannte Täter erneut in einen Kindergarten in der Straße Am Gutshof in Wolfsburg ein. Eine Passantin bemerkte am Samstagmorgen eine Alarmauslösung in der AWO Kindertagesstätte und verständigte die Polizei. Bei der Nachschau mit einer Mitarbeiterin konnte festgestellt werden, ...

