POL-WOB: Erneuter Einbruch in Kindergarten

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Alt-Wolfsburg, Am Gutshof 07.06.2023, 18.00 Uhr bis 08.06.2023, 06.55 Uhr Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Straße Am Gutshof in Wolfsburg ein. Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte bemerkte am Donnerstagmorgen aufgebrochene Schränke in den Innenräumen und verständigte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

