Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kindergarten - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Alt-Wolfsburg, Am Gutshof

07.06.2023, 18.00 Uhr bis 08.06.2023, 06.55 Uhr

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Straße Am Gutshof in Wolfsburg ein.

Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte bemerkte am Donnerstagmorgen aufgebrochene Schränke in den Innenräumen und verständigte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell