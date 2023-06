Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in einem Mehrfamilienhaus - Ursache derzeit unbekannt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Batteriewall

08.06.2023, 22.32 Uhr

Am Donnerstagabend kam es in der Straße Batteriewall in Helmstedt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Am späten Donnerstagabend wurde der Mieter einer Erdgeschosswohnung wach und bemerkte das Feuer. Geistesgegenwärtig verließ die Familie die Wohnung und konnte sich so in Sicherheit bringen. Auch die übrigen Bewohner des Hauses standen beim Eintreffen der Rettungskräfte vor dem Haus.

Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehren aus Helmstedt und Schöningen konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden.

Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell