POL-PPRP: Stichverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 18.07.2023 (18:00 Uhr) und dem 19.07.2023 (08:30 Uhr) wurde ein parkendes Mofa in der Adlerstraße durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 750 Euro. Haben Sie in dem Zeitraum verdächtige Personen in der Alderstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

