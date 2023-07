POL-PPRP: Mofa entwendet

Ludwigshafen (ots) - Eine 54-jährige Fahrradfahrerin befuhr am 19.07.2023, gegen 16:30 Uhr, die Hemshofstraße in Richtung Unteres Rheinufer. An der Kreuzung zur Rheinuferstraße missachtete eine 29-jährige Autofahrerin die Vorfahrt der 54-Jährigen, sodass es zum Unfall kam. Hierdurch stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in ein ...

