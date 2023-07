Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Unfall auf der Straße Im Zengerott wurden eine 35 Jahre alte Frau und ihre sechs Jahre alte Tochter am Montagmorgen, 3. Juli, schwer verletzt.

Die Hammerin war um 10.06 Uhr in einem VW in Fahrtrichtung Osten unterwegs. An der Kreuzung Im Zengerott/ Am Tünner Berg kollidierte sie mit dem Mercedes eines 55-Jährigen. Der Mann aus Eußenheim fuhr auf der Straße Am Tünner Berg in Richtung Süden.

Die VW-Fahrerin und ihre sechs Jahre alte Tochter verletzten sich schwer, sie werden in einem Krankenhaus stationär behandelt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden, sie sind nicht mehr fahrbereit.

Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. (hr)

