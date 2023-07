POL-HAM: Audi bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Hessen (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag, 2. Juli, zwischen 1.09 Uhr und 1.15 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus an der Hohen Brede einzubrechen. Über ein Fenster versuchte sich der Mann Zugang zu verschaffen, scheiterte jedoch. Aufgrund einer Videoüberwachung kann er wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und trug einen Kapuzenpullover sowie helle Schuhe. Hinweise zu ...

