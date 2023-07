Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täterin nach Raub vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 1. Juli, kam es zu einem Raub auf Kiosk in der Bahnhofstraße. Gegen 08.55 Uhr betrat eine 31-jährige Täterin den Verkaufsraum eines Kiosks. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte sie Bargeld. Nachdem ihr kein Geld ausgehändigt wurde, entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung konnte die 31-Jährige im Nahbereich angetroffen werden. Sie wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Eine Soft-Air-Pistole konnte aufgefunden werden. Der Täterin wurde noch eine Blutprobe entnommen.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell