Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 38-jähriger Fahrradfahrer aus Hamm wurde am Freitag, 30. Juni, gegen 10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Sternstraße/Nassauerstraße leicht verletzt. Der Radfahrer befuhr zunächst die Nassauerstraße in westlicher Richtung. Trotz einer für ihn Rotlicht zeigenden Ampel, versucht er die Fahrbahn der Sternstraße zu überqueren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 26-jährigen Hammers. Der Audi-Fahrer befuhr zuvor die Sternstraße in Richtung Süden. In Folge der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Eine ambulante Behandlung durch die Besatzung eines Rettungswagens konnte vor Ort abgeschlossen werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen. Es entstand Sachschaden von zirka 2050 Euro.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell