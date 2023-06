Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Schule in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind in das Gymnasium Nordenham eingebrochen und haben Lebensmittel entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Montag, 26. Juni 2023, 15:30 Uhr, bis Dienstag, 27. Juni 2023, 07:00 Uhr, verschafften sie sich Zugang zur Mensa des Gymnasiums und gelangten in den Verkaufsraum des Kiosks. Aus den Kühlschränken wurden diverse Lebensmittel entwendet.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen auf dem Schulgelände in der Bahnhofstraße gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

